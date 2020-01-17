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  4. YouTube uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu kaldırdı

YouTube uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

YouTube, Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçaktaki öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformundan kaldırdı.

ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla Paris'te karşıladı. Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

UÇAKTA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.

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VİDEO KALDIRILDI

Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı. Dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, Akın Akınözü ve sevgilisinin öpüşme videosunu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü, Sandra Pestemalciyan, uçak, öpüşme, youtube,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AĞLAYAN ADAM TV DE YAHU YÜZÜ GÖZÜ KIPKIRMIZI HİÇ NORMAL HALİ YOK MU BU VATANDAŞIN BUNU DA BAŞ ROLDE OYNATIYORLAR HER YERİ KAN KIRMIZI FİLİM BAŞTAN SONA BU VATANDAŞIN AĞLAMASIYLA GEÇİYOR KİM İZLİYOR ALLAH AŞKINA BU FİLMLERİ....
hanzo herif
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