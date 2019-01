YouTube’un en çok beğenilen videosu PewDiePie’ın!

YouTube her yıl olduğu gibi o yılı özetleyen 2018’e ait Rewind videosu yayınlamıştı. Tüm ünlü YouTuber’ların yanında Will Smith’i de videosuna dahil eden YouTube, umduğunu bulamamış ve video dislike yağmuruna tutulmuştu. Bu olayın ardından YouTube’un en iyi içerik üreticilerinden olan PewDiePie da kendi Rewind videosunu yayınladı.

YouTube Rewind 2018 but it’s actually good isimli video PewDiePie’ın yanısıra Flyingkitty, Grandayy ve Dolan Dark isimli YouTuber’lar ile birlikte hazırlanmış. An itibarı ile 28 milyon görüntülenme alan bu video, yeni bir YouTube rekoruna imza attı.

PewDiePie’ın videosu toplamda 6.2 milyon beğeni alarak, YouTube’un en çok beğenilen videosu oldu. Daha önce bu rekor 4.5 milyon beğeni ile Whindersson’a aitti. PewDiePie’ın en çok beğenilen videosunda yok yok. Ünlü YouTuber’lara yapılan göndermeler, 2018’e damga vuran meme’ler ve yılın en çok konuşulan olayları oldukça eğlenceli bir şekilde harmanlanmış.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız