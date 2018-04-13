MAGAZİN

Youtube'un en çok kazanan ünlüleri! Liste başı şaşırtmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Youtube, Türkiye istatisliklerini kayıt altına almaya başladığı 2014'ten bugüne kadar olan süreçte 2 milyar görüntülenmeyi geçen Sezen Aksu ile 18 yıl önce vefat eden Ahmet Kaya listenin başında yer alıyor.

Habertürk'ün haberine göre, en çok dinlenen 2 şarkıyıysa Aleyna Tilki seslendirdi

Youtube'un en çok kazanan ünlüleri

1 / 9

Sezen Aksu

Sezen Aksu
Görüntülenme: 2 milyar 207 milyon Gelir: 220 bin dolar
2 / 9

Ahmet Kaya

Ahmet Kaya
Görüntülenme: 2 milyar 139 milyon Gelir: 213 bin dolar 
3 / 9

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses
Görüntülenme: 1 milyar 714 milyon Gelir: 170 bin dolar 
4 / 9

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli
Görüntülenme: 1 Milyar 499 milyon Gelir: 149 bin dolar 
5 / 9

Müslüm Gürses

Müslüm Gürses
Görüntülenme: 1 milyar 433 milyon Gelir: 143 bin dolar 
6 / 9

Youtube, reklam gerilinin yüzde 45'ini alıyor. Yüzde 55'lik kısımsa yorumcuların, bestecilerin, söz yazarların ve aranjörlerin meslek birlikleri olan MESAM, MÜYORBİR ve MSG'ye veriliyor. 
7 / 9

Yine Youtube verilerine göre en çok görüntülenen şarkı listesinin başında 375 milyon 242 bin görüntülenmeyle Aleyna Tilki'nin seslendirdiği 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkı yer alıyor.
8 / 9

İkinci sıraya da adını yazdıran Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısıysa 320 milyon 500 bin kez görüntülendi.
9 / 9

En çok görüntülenen şarkı listesinde iki şarkısı olan bir diğer şarkıcıysa Çağatay Akman.

En çok görüntülenen şarkı listesinde iki şarkısı olan bir diğer şarkıcıysa Çağatay Akman.
Genç şarkıcının ilk 10 listesinde 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ve 'Bizim Hikaye'si yer alıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube Ahmet Kaya sezen aksu müslüm gürses ibrahim tatlıses

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Millet aç ya bana ne Ergen'in sırasından.Doları düşürecekmi!
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in dansı sosyal medyada olay oldu!

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in dansı sosyal medyada olay oldu!

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklaması

Beyazıt Öztürk'ten evlilik açıklaması

Okan Bayülgen: Yanıma gel sevgilim

Okan Bayülgen: Yanıma gel sevgilim

Yeşim Salkım'dan 'Demet Şener' yorumlarına sert cevap

Yeşim Salkım'dan 'Demet Şener' yorumlarına sert cevap

Ebru Polat yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı

Ebru Polat yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.