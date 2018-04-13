Youtube'un en çok kazanan ünlüleri! Liste başı şaşırtmadı

Habertürk'ün haberine göre, en çok dinlenen 2 şarkıyıysa Aleyna Tilki seslendirdi
Youtube'un en çok kazanan ünlüleri
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Sezen Aksu
Görüntülenme: 2 milyar 207 milyon Gelir: 220 bin dolar
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Ahmet Kaya
Görüntülenme: 2 milyar 139 milyon Gelir: 213 bin dolar
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İbrahim Tatlıses
Görüntülenme: 1 milyar 714 milyon Gelir: 170 bin dolar
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Mustafa Ceceli
Görüntülenme: 1 Milyar 499 milyon Gelir: 149 bin dolar
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Müslüm Gürses
Görüntülenme: 1 milyar 433 milyon Gelir: 143 bin dolar
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Youtube, reklam gerilinin yüzde 45'ini alıyor. Yüzde 55'lik kısımsa yorumcuların, bestecilerin, söz yazarların ve aranjörlerin meslek birlikleri olan MESAM, MÜYORBİR ve MSG'ye veriliyor.
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Yine Youtube verilerine göre en çok görüntülenen şarkı listesinin başında 375 milyon 242 bin görüntülenmeyle Aleyna Tilki'nin seslendirdiği 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkı yer alıyor.
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İkinci sıraya da adını yazdıran Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısıysa 320 milyon 500 bin kez görüntülendi.
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En çok görüntülenen şarkı listesinde iki şarkısı olan bir diğer şarkıcıysa Çağatay Akman.
Genç şarkıcının ilk 10 listesinde 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ve 'Bizim Hikaye'si yer alıyor.
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