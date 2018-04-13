Youtube'un en çok kazanan ünlüleri! Liste başı şaşırtmadı

Habertürk'ün haberine göre, en çok dinlenen 2 şarkıyıysa Aleyna Tilki seslendirdi

Youtube'un en çok kazanan ünlüleri

1 / 9 Sezen Aksu Görüntülenme: 2 milyar 207 milyon Gelir: 220 bin dolar

2 / 9 Ahmet Kaya Görüntülenme: 2 milyar 139 milyon Gelir: 213 bin dolar

3 / 9 İbrahim Tatlıses Görüntülenme: 1 milyar 714 milyon Gelir: 170 bin dolar

4 / 9 Mustafa Ceceli Görüntülenme: 1 Milyar 499 milyon Gelir: 149 bin dolar

5 / 9 Müslüm Gürses Görüntülenme: 1 milyar 433 milyon Gelir: 143 bin dolar

6 / 9 Youtube, reklam gerilinin yüzde 45'ini alıyor. Yüzde 55'lik kısımsa yorumcuların, bestecilerin, söz yazarların ve aranjörlerin meslek birlikleri olan MESAM, MÜYORBİR ve MSG'ye veriliyor.

7 / 9 Yine Youtube verilerine göre en çok görüntülenen şarkı listesinin başında 375 milyon 242 bin görüntülenmeyle Aleyna Tilki'nin seslendirdiği 'Cevapsız Çınlama' adlı şarkı yer alıyor.

8 / 9 İkinci sıraya da adını yazdıran Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısıysa 320 milyon 500 bin kez görüntülendi.