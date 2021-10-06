YouTube uygulamasında video izlerken masaüstüne geçiş yapabileceksiniz! İşte yeni özellik

Bununla birlikte YouTube, genellikle olduğu gibi kanal adını göstermek yerine, başlığın altında “İzlemeye devam et” sekmesine yer verecek. Oynat düğmesine tıklamak mini oynatıcıda oynatmayı başlatacak veya videoyu açmak için görüntüyü genişletme seçeneği sunulacak.

YOUTUBE VİDEOYU KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRECEK

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videolara kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Yani aniden mobil versiyondan çıkmanız gerektiyse daha sonra bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Böylece izlediğiniz videoları kaybetmeyecek veya bir şey kaçırmayacaksınız.

Bu özellik, YouTube’un Android beta test programında olmasına rağmen yakında geniş bir sürüm ile yayılmaya başlayacak. Bazı iOS kullanıcılarının şimdiden bu özellikten yararlandıkları duyuruldu.

YouTube'un yeni özelliği sayesinde kullanıcılar kaldıkları yerden izledikleri videoları izleme şansına erişiyorlar. Üstelik yarım kalan videoyu böylece unutmamış oluyorlar. Siz de özelliğin gelip gelmediğini mutlaka kontrol edin.

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