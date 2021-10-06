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  4. YouTube uygulamasında video izlerken masaüstüne geçiş yapabileceksiniz! İşte yeni özellik

YouTube uygulamasında video izlerken masaüstüne geçiş yapabileceksiniz! İşte yeni özellik

06.10.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'un yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre Android veya iOS’taki YouTube uygulamasında bir şey izliyorsanız ve video bitmeden çıkarsanız, masaüstünden YouTube’a girdiğinizde alt köşede aynı videonun bir mini oynatıcısı açılacak.

YouTube uygulamasında video izlerken masaüstüne geçiş yapabileceksiniz! İşte yeni özellik

Bununla birlikte YouTube, genellikle olduğu gibi kanal adını göstermek yerine, başlığın altında “İzlemeye devam et” sekmesine yer verecek. Oynat düğmesine tıklamak mini oynatıcıda oynatmayı başlatacak veya videoyu açmak için görüntüyü genişletme seçeneği sunulacak.

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YOUTUBE VİDEOYU KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRECEK

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videolara kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Yani aniden mobil versiyondan çıkmanız gerektiyse daha sonra bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Böylece izlediğiniz videoları kaybetmeyecek veya bir şey kaçırmayacaksınız.

Bu özellik, YouTube’un Android beta test programında olmasına rağmen yakında geniş bir sürüm ile yayılmaya başlayacak. Bazı iOS kullanıcılarının şimdiden bu özellikten yararlandıkları duyuruldu.

YouTube'un yeni özelliği sayesinde kullanıcılar kaldıkları yerden izledikleri videoları izleme şansına erişiyorlar. Üstelik yarım kalan videoyu böylece unutmamış oluyorlar. Siz de özelliğin gelip gelmediğini mutlaka kontrol edin.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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