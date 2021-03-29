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YouTube video kalitesini düşürüyor!

29.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın çatısı altındaki YouTube'dan pandemi döneminde video kalitesiyle alakalı önemli bir karar geldi. Çıkan bir habere göre YouTube, internetin yükünü azaltmak için Avrupa Birliği'ndeki (AB) video akış kalitesinden ödün verecek.

YouTube video kalitesini düşürüyor!

Koronavirüs salgınının etkisiyle insanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladı. İnsanlar evde vakitlerini ise YouTube, Netflix gibi servislerdeki içerikleri değerlendirerek geçirdi. Bu da içerik servislerine ciddi bir trafik olarak yansıdı. Bu servisler ise kullanıcılarına kesintisiz hizmet verebilmek için çalışmalar yapsa da artan yük, hizmet verememe ihtimalini de ortaya çıkardı. Henüz böyle bir ihtimal gerçekleşmedi ancak Avrupa Birliği endüstri şefi Thierry Breton, aşırı yüklenmeyi önlemek için platformlara görüntü kalitesini düşürme çağrısında bulundu. Görünüşe göre bu çağrı ise yanıt buldu.

YOUTUBE'TAN AB'DEKİ VİDEO KALİTESİNİ DÜŞÜRME KARARI

Reuters'ın haberine göre, YouTube, Avrupa Birliği endüstri şefi Thierry Breton'un aşırı yüklemeyi önlemek için görüntü kalitesini düşürme çağrısına yanıt verdi. YouTube, AB'deki tüm trafiği standart kaliteye düşürmeye karar verdi. Yani AB'deki kullanıcılar, videoları standart kalitede izlemeye başlayacak.

30 GÜNLÜK SÜRE

Haberde YouTube tarafından yapılan açıklamada, "AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanıma geçirmeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Bir sözcü ise, kararın AB'den ayrılan İngiltere'yi de kapsadığını ve başlangıçta 30 gün süreceğini söyledi.

YouTube

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UZMANLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

Aşırı yüklenmeyi önlemek için çağrı yapan Breton, YouTube'un adımını memnuniyetle karşıladı. Uzmanlar ise akış hızlarını düşürmenin yalnızca geçici bir rahatlama sağlayabileceği görüşünde.

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youtube sosyal medya Avrupa Birliği Google
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