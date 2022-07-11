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Youtube videosunu Instagram'da paylaşma nasıl yapılır? Instagram'da Youtube videoları nasıl paylaşılır?

11.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalı olanlar için Instagram'da YouTube videoları paylaşmak oldukça zorlayıcı bir işlem olarak görülür. Bu nedenle Instagram kullanıcıları sosyal medya platformundan istedikleri etkileşimi almakta sıkıntı çekerler. Instagram'da YouTube videolarının paylaşımı için birtakım adımlar izlenmesi gerekmektedir. YouTube videosunu Instagram'da paylaşma nasıl olur?

Youtube videosunu Instagram'da paylaşma nasıl yapılır? Instagram'da Youtube videoları nasıl paylaşılır?

Instagram, video ile tanıtım yapmanın en kolay yollarından birisini kullanıcılara sunmaktadır. Çok geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan Instagram, tanıtım için kullanıcılara uygun fiyatlarla reklam yapma imkanı da sunar. Bu da YouTube kanal sahipleri için faydalı bir durumdur. Özellikle yeni paylaştığınız YouTube içeriklerinizi Instagram profilinizde paylaşmak, kendi reklamınızı yapmanızın en kolay yollarından birisidir. YouTube içeriklerini Instagram üzerinden paylaşmak, videonuzun daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.

Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylşma: Başkasının Instagram reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?Instagram'da başkasının videosunu hikayede paylşma: Başkasının Instagram reels videosu hikayede nasıl paylaşılır?

YouTube videoları Instagram'da nasıl paylaşılır?

YouTube videosunu Instagram'da paylaşma, yeni YouTube aboneleri kazandırabilir. Böylelikle Instagram takipçilerinizi kanalınıza yönlendirebilirsiniz. YouTube videooları Instagram'da şu şekilde paylaşılır:

  • Öncelikle YouTube üzerinden videoyu bulun ve linkini kopyalayın.
  • Tube2gram adlı web sitesine girin.
  • Önünüze çıkan web sitesinde yer alan sosyal medya adreslerinden Instagram'ı seçin.
  • Karşınıza gelen penceredeki kutucuğa kopyalamış olduğunuz YouTube video linkini yapıştırın.
  • Instagram üzerinde video süresi kısıtlıdır. Bu nedenle paylaşacağınız videonun 15 saniyelik bir kısmını seçin.
  • Paylaş butonuna basın ve videoyu takipçilerinizin önüne çıkarın.

YouTube videolarını Instagram'da paylaştıktan sonra takipçilerinizi YouTube kanalınıza yönlendirebilirsiniz. Bunun için de YouTube video linkini Instagram hikayede paylaşma adımlarını uygulamanız gerekmektedir. Bu işlem için de şu adımları takip edebilirsiniz:

  • Öncelikle Instagram'da paylaşmak istediğiniz YouTube videosunu seçin ve linkini kopyalayın.
  • Tube2gram sitesine girin.
  • Karşınıza gelen web sitesindeki sosyal medya seçeneklerinden Instagram'ı seçin.
  • Karşınıza çıkan penceredeki kutucuk bölümüne kopyaladığınız YouTube video linkini girin.
  • Paylaşacağınız videonun 15 saniyelik kısmını belirleyip seçim yapın.
  • Üst ortadan dikdörtgen içerisindeki gülen yüz simgesine basın.
  • Karşınıza gelen pencereden Bağlantı düğmesine dokunun.
  • İlgili kutucuğa video linkini yapıştırın ve Bitti deyin.

YouTube video linkini Instagram hikayede paylaşma adımlarını gerçekleştirdiğinizde, hikayenizi gören takipçilerinizi YouTube videonuza yönlendirmiş olacaksınız.

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