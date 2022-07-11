Youtube videosunu Instagram'da paylaşma nasıl yapılır? Instagram'da Youtube videoları nasıl paylaşılır?

Instagram, video ile tanıtım yapmanın en kolay yollarından birisini kullanıcılara sunmaktadır. Çok geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan Instagram, tanıtım için kullanıcılara uygun fiyatlarla reklam yapma imkanı da sunar. Bu da YouTube kanal sahipleri için faydalı bir durumdur. Özellikle yeni paylaştığınız YouTube içeriklerinizi Instagram profilinizde paylaşmak, kendi reklamınızı yapmanızın en kolay yollarından birisidir. YouTube içeriklerini Instagram üzerinden paylaşmak, videonuzun daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.
YouTube videosunu Instagram'da paylaşma, yeni YouTube aboneleri kazandırabilir. Böylelikle Instagram takipçilerinizi kanalınıza yönlendirebilirsiniz. YouTube videooları Instagram'da şu şekilde paylaşılır:
YouTube videolarını Instagram'da paylaştıktan sonra takipçilerinizi YouTube kanalınıza yönlendirebilirsiniz. Bunun için de YouTube video linkini Instagram hikayede paylaşma adımlarını uygulamanız gerekmektedir. Bu işlem için de şu adımları takip edebilirsiniz:
YouTube video linkini Instagram hikayede paylaşma adımlarını gerçekleştirdiğinizde, hikayenizi gören takipçilerinizi YouTube videonuza yönlendirmiş olacaksınız.
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