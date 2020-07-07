YouTube yasakları neler olacak? YouTube kapanacak mı?

"Sosyal medya kapanacak mı?" sorusu Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesini hedef alan çirkin saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya konusunda bir takım değişiklikler yapacaklarının sinyalini verdi. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya düzenlemesi yapılıncaya dek bir daha tweet atmayacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonrasında sosyal medya düzenlemesinin neler getireceği merak ediliyor. Özellikle pek çok insan için gelir kapısı haline gelen YouTube konusunda atılacak adımlar merak ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı? YouTube yasakları ya da düzenlemesi neleri getirecek? İşte YouTube konusunun detayları...
Bilindiği üzere Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. ABD merkezli bu şirketler kullanıcılarına ilişkin bilgileri merkezlerinde depoluyor ve hükümetlerle kullanıcılara dair bilgileri paylaşmıyor.
Üstünde çalışılan düzenlemeyle bu şirketlere Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek ve gerekli durumlarda bu temsilciler yoluyla şirketlerle kolayca iletişime geçilebilecek.
Bu düzenlemenin yasalaşması halinde uygulama gereği şirketlerden Türkiye için bir temsilci bildirmeleri istenecek. Eğer bu süreçte şirketler 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezler ise ilgili mecranın internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve ardından şirketlere 30 gün daha süre tanınacak. Tüm bu sürece rağmen şirketler BTK'ya temsilci bildirmez ise o sosyal medya platformuna Türkiye'den giriş yapılması engellenecek.
Yine bu düzenlemenin ardından sosyal medya devleri Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak.
Sosyal medya düzenlemesi için nasıl bir çalışma yapılacağının belirlenmesine dair geçen süreçte Avrupa'daki uygulamalar incelendi. Buna göre Almanya ve Fransa'da uygulanan modellerin örnek alınabileceği belirtiliyor. Örneğin; Almanya'da 2018 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.
Bir diğer örnek olan Fransa'da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.