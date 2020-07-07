YouTube yasakları neler olacak? YouTube kapanacak mı?

"Sosyal medya kapanacak mı?" sorusu Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesini hedef alan çirkin saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya konusunda bir takım değişiklikler yapacaklarının sinyalini verdi. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya düzenlemesi yapılıncaya dek bir daha tweet atmayacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonrasında sosyal medya düzenlemesinin neler getireceği merak ediliyor. Özellikle pek çok insan için gelir kapısı haline gelen YouTube konusunda atılacak adımlar merak ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı? YouTube yasakları ya da düzenlemesi neleri getirecek? İşte YouTube konusunun detayları...

YouTube düzenlemesi neleri getirecek?

Bilindiği üzere Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. ABD merkezli bu şirketler kullanıcılarına ilişkin bilgileri merkezlerinde depoluyor ve hükümetlerle kullanıcılara dair bilgileri paylaşmıyor.

Üstünde çalışılan düzenlemeyle bu şirketlere Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek ve gerekli durumlarda bu temsilciler yoluyla şirketlerle kolayca iletişime geçilebilecek.