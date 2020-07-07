HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YouTube yasakları neler olacak? YouTube kapanacak mı?

YouTube yasakları neler olacak? YouTube kapanacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de, YouTube yasakları oldu. Türkiye'de temsilci bulundurmayan YouTube'un yeni dönemde bu konuda bir takım adımlar atması gerekiyor. Peki YouTube yasakları olacak mı? Hükümet YouTube konusunda nasıl bir tutum sergileyecek? YouTube kapanacak mı? İşte dünyanın en büyük video platformu YouTube konusundaki son gelişmeler...

YouTube yasakları neler olacak? YouTube kapanacak mı?

"Sosyal medya kapanacak mı?" sorusu Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ailesini hedef alan çirkin saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya konusunda bir takım değişiklikler yapacaklarının sinyalini verdi. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya düzenlemesi yapılıncaya dek bir daha tweet atmayacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonrasında sosyal medya düzenlemesinin neler getireceği merak ediliyor. Özellikle pek çok insan için gelir kapısı haline gelen YouTube konusunda atılacak adımlar merak ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı? YouTube yasakları ya da düzenlemesi neleri getirecek? İşte YouTube konusunun detayları...

YouTube düzenlemesi neleri getirecek?

Bilindiği üzere Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. ABD merkezli bu şirketler kullanıcılarına ilişkin bilgileri merkezlerinde depoluyor ve hükümetlerle kullanıcılara dair bilgileri paylaşmıyor.

Üstünde çalışılan düzenlemeyle bu şirketlere Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek ve gerekli durumlarda bu temsilciler yoluyla şirketlerle kolayca iletişime geçilebilecek.

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde uygulama gereği şirketlerden Türkiye için bir temsilci bildirmeleri istenecek. Eğer bu süreçte şirketler 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezler ise ilgili mecranın internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve ardından şirketlere 30 gün daha süre tanınacak. Tüm bu sürece rağmen şirketler BTK'ya temsilci bildirmez ise o sosyal medya platformuna Türkiye'den giriş yapılması engellenecek.

Yine bu düzenlemenin ardından sosyal medya devleri Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak.

Düzenleme için örnek çalışmalar incelendi

Sosyal medya düzenlemesi için nasıl bir çalışma yapılacağının belirlenmesine dair geçen süreçte Avrupa'daki uygulamalar incelendi. Buna göre Almanya ve Fransa'da uygulanan modellerin örnek alınabileceği belirtiliyor. Örneğin; Almanya'da 2018 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.

Bir diğer örnek olan Fransa'da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Eski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldüEski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
İç çamaşırından çıkanları gören dondu kaldı!

İç çamaşırından çıkanları gören dondu kaldı!

Eski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Eski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Artvin’inde onlarca ahşap ev kül oldu

Artvin’inde onlarca ahşap ev kül oldu

Türkiye'de yaşanan üç büyük deprem! AFAD'ın deprem simülasyonunda birebir canlandırıldı

İşte Türkiye'de yaşanan üç büyük deprem!

Ağrı'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Bir ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı

Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.