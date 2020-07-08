HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

YouTube video reklamları için yeni bir karar aldı. YouTube'un yeni kararı ile birlikte YouTube reklamları artık 10 dakikalık bir videoya gerek duymayacak. Ancak işin bir de öbür yüzü var ve bu yüz birçok kişinin keyfini kaçırabilir.

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

YouTube gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan sağlıyor. Bu reklamlar ise videonun ortasında, sonunda veya videonun altında kısacası birçok yerde kullanılabiliyor. Böylece kanal sahibi de reklamlardan belirli bir miktar para kazanarak kazanç elde ediyor. Fakat YouTube kanallarının reklam almak için uyması gereken bazı kurallar var. YouTube'a yüklenecek videonun süresinin 10 dakikadan fazla olması bu kurallardan biriydi. Video 10 dakikayı geçince ancak kanal sahipleri videolarına bir 'mola reklamı' alabiliyorlardı. Hatta YouTuber'ların videolarının sonunu sakız gibi uzatmalarının nedeni de tam olarak buydu. YouTube ise bu konuda yeni bir karar alma yoluna gitti.

YOUTUBE 10 DAKİKA SINIRINI DÜŞÜRDÜ

YouTube, Google yardım adresine yeni bir duyuru ekledi. Bu duyuruda YouTube, Temmuz 2020'nin sonundan itibaren 8 dakikalık videoların ortasında da reklam göstereceğini açıkladı. Yani videosunun ortasına reklam almak isteyen bir YouTuber, bunun için videosunu 10 dakikalık süre sınırına tamamlamak zorunda değil. Bu değişiklik ne kadar sevindirse de, madalyonun bir de öbür yüzü var.

YouTube açıklama

REKLAM SAYISI ARTACAK

YouTube'un bu kararı ile birlikte ücretsiz YouTube'daki reklam sayıları da doğal olarak artacak. Buna bağlı olarak, seyir keyfinin düşmesi de muhtemel gözüküyor. Son zamanlarda zaten YouTube reklamları konusunda birçok kullanıcının fazla olduklarına dair şikayeti vardı. Bakalım YouTube'un yeni kararı YouTube izleyicisine nasıl yansıyacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ayağını gören şaşkına döndü! Ayağını gören şaşkına döndü!
Ünlü CEO talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!Ünlü CEO talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!
2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı? 2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Genç kızla ilgili yeni gelişme

Merve Dizdar'ın yerine bomba transfer

Merve Dizdar'ın yerine bomba transfer

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarj adaptörleri konusunda yeni iddia: Apple'dan sonra sıra Samsung'ta!

Apple'dan sonra sıra Samsung'a mı geldi?

MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!

Ünlü CEO talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!

Türkiye de var: Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı!

En ucuz internete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye ne durumda?

Son zamma rağmen ucuz kalmayı başaran akıllı telefonlar! Hepsi 3 bin TL'nin altında...

Son zamma rağmen ucuz kalmayı başaran 5 akıllı telefon!

Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

AnTuTu’nun PlayStore engeli kalkacak mı?

AnTuTu’nun PlayStore engeli kalkacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.