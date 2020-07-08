YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

YouTube gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan sağlıyor. Bu reklamlar ise videonun ortasında, sonunda veya videonun altında kısacası birçok yerde kullanılabiliyor. Böylece kanal sahibi de reklamlardan belirli bir miktar para kazanarak kazanç elde ediyor. Fakat YouTube kanallarının reklam almak için uyması gereken bazı kurallar var. YouTube'a yüklenecek videonun süresinin 10 dakikadan fazla olması bu kurallardan biriydi. Video 10 dakikayı geçince ancak kanal sahipleri videolarına bir 'mola reklamı' alabiliyorlardı. Hatta YouTuber'ların videolarının sonunu sakız gibi uzatmalarının nedeni de tam olarak buydu. YouTube ise bu konuda yeni bir karar alma yoluna gitti.
YouTube, Google yardım adresine yeni bir duyuru ekledi. Bu duyuruda YouTube, Temmuz 2020'nin sonundan itibaren 8 dakikalık videoların ortasında da reklam göstereceğini açıkladı. Yani videosunun ortasına reklam almak isteyen bir YouTuber, bunun için videosunu 10 dakikalık süre sınırına tamamlamak zorunda değil. Bu değişiklik ne kadar sevindirse de, madalyonun bir de öbür yüzü var.
YouTube'un bu kararı ile birlikte ücretsiz YouTube'daki reklam sayıları da doğal olarak artacak. Buna bağlı olarak, seyir keyfinin düşmesi de muhtemel gözüküyor. Son zamanlarda zaten YouTube reklamları konusunda birçok kullanıcının fazla olduklarına dair şikayeti vardı. Bakalım YouTube'un yeni kararı YouTube izleyicisine nasıl yansıyacak?
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