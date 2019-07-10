Youtube’daki çocuk kanalları sanıldığı kadar masum değil

"YOUTUBE İÇERİKLERİ GÜVENLİ DEĞİL"

Video paylaşım sitesi Youtube’da yayınlanan içeriklerin çocuklar için güvenli olmadığını savunan Çapan, “Youtube gibi erişilebilirliği kolay, bilgi paylaşımı için herhangi bir uzmanlık ya da ehliyet gerektirmeyen sitelerin içerikleri genellikle güvenli değil” ifadelerini kullandı. Youtube’ın ‘kapatma kararını son derece yerinde bulduğunu ifade eden Dr. Çapan, “Bu, UNICEF’in de altını çizdiği bir kavram olan ‘çocuğun yüksek yararını’ göz önünde bulunduran bir karar. Bu konuda hassasiyet göstermiş olmaları, diğer sitelerden yapılan bu tip yayınların da zaman içerisinde azalacağını ve hatta kaldırılacağını gösteriyor. Bu konuda kanun koyucular yeni düzenlemeler ve yaptırımlar hazırlıyor” şeklinde konuştu.

"İÇERİK ÜRETİCİLERİ ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİYOR"

İçerik üreticilerinin videolarında kullandıkları çocukların durumunu da değerlendiren Çapan, “İçerik üreticilerin bu çocukların aileleri olsun olmasın çocukları olumsuz etkilediği aşikar. Bu aynı zamanda çocuk istismarına da giren bir konudur. Çocuk videodaki içerikle anılmakta, çevresinde ve arkadaşları arasında alay konusu olmaktadır. Bu da çocuğun duygusal istismarıdır. Aynı zamanda çocuklarının olduğu içerikleri yayınlayarak bunun üzerinden para kazanan ailelerin bu davranışının, sokakta mendil sattıran kişilerin yaptıklarından bir farkı yoktur. Dolaylı olarak çocuk çalıştırmaya girer ki bu da Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırıdır. Bu durumda çocuk haklarına da aykırı olan bu yayınların bütün sitelerde acilen yasaklanması gerekmektedir” dedi.