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“YouTube’daki Sahte Görüntüler İçin Google Cezalandırılmalı”

07.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin, Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a ceza uygulanacağını açıkladı. Rusya, Google’a ait YouTube platformunu Ukrayna’dan sahte görüntüler yaymakla ve bu şekilde Rus ordusunun itibarına gölge düşürmekle" suçluyor

“YouTube’daki Sahte Görüntüler İçin Google Cezalandırılmalı”

Rusya Google'a karşı, Rus yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, reklam yasakları dahil, bir dizi cezai önlemler alındığını bildirdi.

Rusya’nın medyadan sorumlu resmi kurumu olan Roskomnadzor, Google'ın Rus devletinin desteklediği medya kuruluşlarını küresel düzeyde kapatan YouTube video paylaşım platformunu "Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki özel askeri operasyonunun gidişatı hakkında sahte görüntüler yaymakla ve bu şekilde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına gölge düşürmekle" suçladı.

Roskomnadzor, arama motorlarında, Rusya yasalarını ihlal ettiğine dair bir uyarı içermesi dahil, Alphabet Inc.'in sahibi olduğu Google'a karşı alınan önlemlerin mevzuata uygun hale gelene kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Google konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen ay, Rusya, Google'dan “Rus vatandaşlarına yönelik tehditleri YouTube'da yaymayı bırakmasını” talep etmişti.

Roskomnadzor ayrıca, Ukrayna'daki Rus askeri operasyonuyla ilgili düzmece bilgilerin yayılmasına izin vermekle suçladığı Google’un haber hizmetini de Mart ayında engellemişti.

Rusya parlamentosu geçen ay, ordu hakkında hükümet tarafından yapılan açıklamaları kasıtlı olarak değiştirip yanlış haber yayanların 15 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngören bir yasayı kabul etti.

Ukrayna'daki savaşla ilgili bilgileri kontrol etme arzusu, Moskova'nın yabancı teknoloji firmalarıyla uzun süredir devam eden sorunlarını yoğunlaştırıyor.

Meta Platformları’nın Ukrayna'daki sosyal medya kullanıcılarının "Rus işgalcilere ölüm" gibi mesajlar göndermesine izin vermesine öfkelenen Moskova, Mart ayında Instagram'ı engelledi. Platformun Rus medyasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Facebook'a erişim, daha önceden kesilmişti.

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