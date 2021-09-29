YouTube'dan Aşı Karşıtı İçerikli Hesaplara Engel

Video paylaşım platformu YouTube, Corona virüsü aşısıyla ilgili yanlış bilgi paylaşımlarına getirdiği yasağın kapsamını genişleterek aşı karşıtı tüm içeriklere engel koydu.

Corona aşısının kısırlığa ya da kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı koruma sağlayan KKK aşısının otizme neden olduğu yönündeki iddialar da YouTube yönetmeliğine göre uygunsuz içerik kapsamına alındı.

Alphabet firması bünyesindeki YouTube’un çevrimiçi video platformunda uygulanacak yeni kurallar kapsamında aşı karşıtı bazı ünlülerin hesapları da engellenmiş olacak. Bunlar arasında eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni, avukat Robert F. Kennedy Jr. ile alternatif tıp savunucusu, Amerikalı osteopat Joseph Mercola da yer alıyor.

Yasakların hedeflerinden olan Mercola’nın resmi internet sayfasında konuyla ilgili yapılan bir açıklamada, “Tüm dünyada birleştik; korku içinde yaşamayacağız, birlikte karşı koyacağız ve özgürlüklerimize tekrar kavuşacağız” ifadeleri yer aldı.

Reuters haber ajansına göre, Avukat Robert F. Kennedy Jr. konuyla ilgili soruları henüz yanıtlamadı.

Facebook, Twitter ve YouTube gibi internet devleri bir süredir, kamu sağlığını olumsuz etkileyebilecek yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede yeterince adım atmamakla eleştiriliyordu.

YouTube, eleştiri ve baskıların ardından aşı karşıtı içerikleri yasakladı; ancak dünya çapında bu adıma karşı tepkilerin de büyümesi bekleniyor. Rusya devlet yayın kuruluşu RT’nin Almanca yayın yapan kanalları YouTube’dan, ‘yanlış bilgilendirme yönetmeliğini’ ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Rusya’nın tepkisi gecikmedi. Moskova’dan yapılan açıklamada, YouTube’ın adımı “daha önce hiç görülmemiş bir saldırganlık” olarak nitelendirildi. Rus yetkililer YouTube’u Rusya’da yasaklama tehdidinde bulundu.

NBA’den aşısız oyunculara yeni yasaklar

Öte yandan aşı programlarının etkisini arttırmak için yeni bir adım da ABD Ulusal Basketbol Ligi’nden (NBA) geldi. Yeni uygulamalara göre, Corona virüsü aşısı olmayan oyuncular ligde oynayabilmek için bir dizi denetim ve kısıtlamalara uymak zorunda kalacak.

NBA Oyuncuları Birliği Başkanı Michele Roberts Temmuz ayında yaptığı açıklamada, NBA oyuncuularının yüzde 90’ının aşılı olduğunu söylemişti.

ESPN televizyon kanalında yayınlanan habere göre, NBA’in yeni kuralları kapsamında, aşı olan oyuncular sadece hastalık belirtisi göstermeleri halinde ya da virüse yakalanan bir kişiyle temasta bulunmaları durumunda test yaptırmak zorunda kalacak.

Aşı olmayan oyuncularaysa günlük olarak Corona virüsü testi yapılacak. Bu oyuncular, aşılı olanlarla aynı odada yemek yiyemeyecek ve soyunma odaları da diğer oyunculardan uzak bir noktada olacak.

Aşı olmayan NBA oyuncularının karşılaşacağı bir diğer kısıtlama da uzun yolculuk gerektiren durumlarda ortaya çıkıyor. Maç dışındaki zamanda, aşısız oyuncuların otel odalarında ya da konakladıkları evlerde kalmaları gerekecek. Bu kuralın istisnası, oyuncuların market alışverişi ya da çocukların okula ulaşımı gibi zorunlu faaliyetleri ya da takım çalışmaları olacak.

Aşısız oyuncuların, Corona virüsü ile teması olması halinde yedi günlük karantina şartı var. Bu şart aşılı olanlar için sadece ‘’olağandışı durumlarda’’ uygulanacak.

NBA’den yapılan açıklamada ayrıca, 19 Ekim’de başlayacak 2021-2022 sezonu boyunca oyuncuların maske takması zorunlu olacak.

Dört kez NBA şampiyonu olan Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü oyuncusu LeBron James, başlangıçta aşı konusunda "çok şüpheci" olduğunu, ancak araştırmasını yaptıktan sonra yaptırmaya karar verdiğini söyledi. James, ‘’Benim, ailem ve arkadaşlarım için en uygununun bu olduğunu hissettim."

Diğer kişiler ve ne yapmaları gerektiği hakkında yorum yapmayacağını söyleyen James, "Başkalarının bedenleri ve geçim kaynakları için yaptıklarına şahsen dahil olmam gerektiğini düşünmüyorum’’ diye konuştu.

