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YouTube’dan Rus Parlamentosu Kanalı Duma’ya Yasak

09.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video paylaşım platformu YouTube, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadından yayın yapan Duma TV'yi engelledi. Rusya bu karara, Youtube’un kısıtlamalarla karşılaşabileceği tehdidiyle yanıt verdi

YouTube’dan Rus Parlamentosu Kanalı Duma’ya Yasak

Video paylaşım platformu YouTube, Rusya Parlamentosu’nun alt kanadından yayın yapan Duma TV'yi engelledi. Rusya bu karara, Youtube’un kısıtlamalarla karşılaşabileceği tehdidiyle yanıt verdi.

YouTube bugün yaptığı açıklamada Duma kanalının "platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği için feshedildiğini" bildirdi.

Arama motoru Google ile birlikte Alphabet firmasının çatısı altında bulunan YouTube, Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu’nun (Roskomnadzor) baskısı altındaydı. Rus yetkililerin YouTube’un kararına yanıtı gecikmedi.

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, YouTube'un adımının Washington’un gerçekleştirdiği hak ve özgürlük ihlallerinin bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

Volodin Telegram'da ABD’nin bilgi trafiğinde tekel olmak istediğini söyleyerek, "Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Telegram mesajlaşma servisi yoluyla yaptığı açıklamada, YouTube’un kendi kaderini belirlediğini söyleyerek halka içeriklerini Rus platformlara transfer etmeleri çağrısında bulundu.

Roskomnadzor da Google'dan Duma kanalına erişimi derhal yeniden açmasını talep etti ve "Amerikan bilişim şirketi, Batı'nın ülkemize karşı başlattığı bilgi savaşında belirgin bir Rus karşıtı tutumu benimsiyor" açıklamasında bulundu.

Google, Reuters haber ajansına e-posta yoluyla yaptığı açıklamada geçerli tüm yaptırımlara ve ticari uyum yasalarına bağlı kalmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bir hesabın hizmet şartlarımızı ihlal ettiğini tespit edersek uygun işlemi yaparız. Ekiplerimiz herhangi bir güncelleme ve değişiklik için durumu yakından izliyor" denildi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girmesinden bu yana Twitter, Facebook ve Instagram'a erişime kısıtlama getirdi. Moskova daha önce de, bugün yetkililerin yaygın olarak kullandığı Telegram mesajlaşma uygulamasını yasaklamaya çalışmış; ancak yasağı 2020'nin ortalarında kaldırmıştı.

Telegram konusunda atılan geri adım, Rus medyasında teslimiyet olarak değerlendirilmiş; ancak Roskomnadzor, uygulamanın Rus kurucusu Pavel Durov'un platformda terörizm ve aşırılıkla mücadelede işbirliği yapmaya hazır olması nedeniyle bu kararın alındığını savunmuştu.

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