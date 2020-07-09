Youtuber’lar arasındaki gerilim büyüyor! Kilo polemiğine Enes Batur da dahil oldu

Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan Duygu Özaslan’ın fazla kiloları bir anda sosyal medyanın tek konuştuğu konu haline geldi. Youtube videolarında fotoğraflarına shop yapmakla uğraşmadığını ve doğal halleriyle koymayı tercih ettiğini söyleyen Özaslan’ın bikinili pozlarına binlerce yorum yağdı.
Duygu Özaslan’ın yeni hali görenleri adeta şok etti. Hakkında çıkan haberlerin ardından Özaslan, “Kilo aldığımı zaten söylüyorum. Bulimia Nervoza’yım. İyileşme sürecindeyim bu yüzden daha çok kilo aldım” ifadelerini kullandı.
Duygu Özaslan bikinili görüntülerinin çıkmasının ardından Twitter hesabından yaptığı “benim kilolu halim bile hepinizden güzel” paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özaslan’a ilk tepki meslektaşı Enes Batur’dan geldi. Youtuber’da en fazla aboneye sahip Türk Youtuber olmasıyla bilinen Enes Batur, Duygu Özaslan için zehir zembelek açıklamalar yaptı. Duygu Özaslan’ın paylaşımını cevap veren Batur, “Kilo alman kimsenin umrunda değil. Ego patlamasıyla dolup kendini üstün görmen saçmalık... Filtreler ve sosyal medya kalkınca Duygu Özaslan sende normal bir insansın kendini çok abartma” ifadelerini kullandı. Enes Batur’un Twitter’dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
Tam adı Enes Batur Sungurtekin olan genç Youtuber 9 Nisan 1998 yılında Antalya’da doğdu. Babası polis ve annesi hemşire olan Enes Batur, memur çocuğu olarak Antalya’da büyüdü. Türkiye’nin en çok aboneye sahip bireysel Youtube kanalı sahibi olan Enes Batur içerik üretimine devam ediyor. 22 yaşında olan genç Youtuber, 2017 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde ilk kez verilen “En İyi Youtuber/Instagrammer” kategorisinde ödüle sahip oldu. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.
Youtube kariyerinden sonra beyaz perdeye göz kırpan Batur, 19 Ocak 2018'de vizyona giren 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminde rol aldı. Enes Batur'un ikinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programına konuk oldu.
2017 yılında Başak Karahan ile aşka yelken açan Enes Batur, 2018 yılında bu ilişkiyi noktaladı. Çiftin arasındaki gerilim ise uzun süre gündemden düşmedi.
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