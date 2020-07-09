Youtuber’lar arasındaki gerilim büyüyor! Kilo polemiğine Enes Batur da dahil oldu

Bodrum’da arkadaşlarıyla tatil yapan Duygu Özaslan’ın fazla kiloları bir anda sosyal medyanın tek konuştuğu konu haline geldi. Youtube videolarında fotoğraflarına shop yapmakla uğraşmadığını ve doğal halleriyle koymayı tercih ettiğini söyleyen Özaslan’ın bikinili pozlarına binlerce yorum yağdı.

Duygu Özaslan’ın yeni hali görenleri adeta şok etti. Hakkında çıkan haberlerin ardından Özaslan, “Kilo aldığımı zaten söylüyorum. Bulimia Nervoza’yım. İyileşme sürecindeyim bu yüzden daha çok kilo aldım” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ ÇOK ABARTMA”

Duygu Özaslan bikinili görüntülerinin çıkmasının ardından Twitter hesabından yaptığı “benim kilolu halim bile hepinizden güzel” paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özaslan’a ilk tepki meslektaşı Enes Batur’dan geldi. Youtuber’da en fazla aboneye sahip Türk Youtuber olmasıyla bilinen Enes Batur, Duygu Özaslan için zehir zembelek açıklamalar yaptı. Duygu Özaslan’ın paylaşımını cevap veren Batur, “Kilo alman kimsenin umrunda değil. Ego patlamasıyla dolup kendini üstün görmen saçmalık... Filtreler ve sosyal medya kalkınca Duygu Özaslan sende normal bir insansın kendini çok abartma” ifadelerini kullandı. Enes Batur’un Twitter’dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.