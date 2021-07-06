Youtuber olarak başladı! 48 saatte cinsel içerikli fotoğraflarını satarak 1 milyon dolar kazandı

Corinna Kopf, OnlyFans uygulamasında katılan fenomenlerden biri oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kopf’un uygulamada göğüs fotoğrafından 165 bin dolar, başka bir fotoğrafından ise 48 saat içinde 1 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.

İLK PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Ünlü Youtuber, geçtiğimiz aylarda OnlyFans sitesine üye olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Paylaşım yapabilmek için hesabının onaylanmasını bekleyen Kopf, ilk olarak göğüslerinin fotoğrafını yayınladı. Sadece bu fotoğrafından 165 bin dolar kazandı.

Youtube'da katıldığı bir sohbet kanalına konuşan Corinna, sunucunun kendisine sorduğu son 48 içinde ne kadar kazandığı sorusuna 1 milyon dolar cevabını verdi.

BÜYÜK MİKTARDA BAHŞİŞ ALIYOR

Sunucunun aylık gelirini sorması üzerine Corinna, kazancını söylemek istemedi. Hayranlarından bazılarının kendisinden özel istekleri olduğunu ve çoğu hayranının kendisine büyük miktarda bahşiş de verdiklerini belirtti.Bazı hayranlarının kendisinden daha açık fotoğraflar istediğini de söyleyen Corinna, beğenmedikleri takdirde insanların sayfasından ayrılmakta özgür olduklarını dile getirdi.



