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Youtuber Shonduras sosyal medayayı salladı! 'Ölümü paylaştı'

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DÜNYA  | 28.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

YouTube'a yüklediği videolarla sosyal medya fenomeni olan Shonduras'ın geçtiğimiz günlerde Hawaii'de yaşadığı acı bir olayın kaydını paylaştı.

Youtuber Shonduras sosyal medayayı salladı! 'Ölümü paylaştı'

Eşi Jenny McBride ve çocukları ile ABD'nin Hawaii Adası'nda gezintiye çıkan Shonduras dar bir patika yoldan yürüyordu.

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Shonduras'ın eşi birdenbire dengesini kaybetti ve yaklaşık 5-6 metre yüksekliğinden yere çakıldı.

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Eşinin düşme anına tanıklık eden Shonduras, 'Jenny, Jenny aman tanrım' diye bağırdı ve eşinin yardımına koştu.

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Eşinin yanına ulaşan Shonduras neyse ki eşinin ciddi bir şekilde yaralanmadığını fark edip derin bir nefes aldı.

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Shonduras eşini kaldırmaya çalıştı fakat eşi Jenny, "Koluma dokunma, koluma dokunma' diyerek Shonduras'ı uyardı.

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Yaşadığı talihsiz olay sebebiyle Jenny'nin ayağında incinme meydana geldi.

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O anlar gezide onlara eşlik eden bir başkasının kamerasına yansıdı.

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Olayın ardından Shonduras, eşi Jenny'nin kaza anına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve o an neler hissettiğini eşi ile beraber anlattı.

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'Jenny uçurumdan yuvarlandı' başlıklı 20 dakikalık videoda Jenny, "Bir anda döndüğümü ve eşimi tutmaya çalıştığımı hatırlıyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla öleceğimi sandım" diyerek konuşmasına başladı.

Videonun bir kısmında Shonduras ve Jenny'nin o anları arkadaşları ile izleyip verdiği tepkiler de yer alıyor.

Shonduras videonun bu kısmına atıf yaparak Twitter hesabında da videoyu "Eşimin uçurumdan yuvarlanmasını izledim" başlığı ile paylaştı.

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Birçok kullanıcı Shonduras'ı, bu acı olayı reklam yapmak amacıyla kullanmakla suçladı ve paylaşımı son derece saçma buldu.

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada paylaştığı 'Eşim uçurumdan düştü' yazılı fotoğraflarla Shonduras'ın paylaşımını tiye aldı.

Bir kullanıcı ise, "Yayınlanan bu saçmalık 'ölümü' paylaşmaktan farksız" dedi.

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Shonduras'ın videosu internette kısa sürede viral haline geldi.

Shonduras, internetteki capsler ve şakalar hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.


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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya Shonduras

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