Youtuber Tayfun Demir kimdir? Tayfun Demir'in suçu nedir? Tayfun Demir sincap videosu!

Hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir, bu suçlardan kurtulmak için 2007 yılında kendisini öldü göstererek nüfus kayıtlarından sildirmiş. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada sosyal medya hesapları takibe alınan Youtuber Tayfun Demir yakayı ele verdi ve cezaevine gönderildi. Hakkında çıkan haberlerden sonra Youtuber Tayfun Demir kimdir merak eden takipçileri, Youtuber Tayfun Demir'i sincap videosu ile biliyor. İşte Youtuber Tayfun Demir'in hayatı...

YOUTUBER TAYFUN DEMİR'İN SUÇU NEDİR?

Cezaevine gönderilmesiyle bir anda gündem olan Youtuber Tayfun Demir'in nasıl yakalandığı da dikkat çekti. Yapılan araştırmada Demir'in sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı yerlerin Muğla'nın Menteşe ilçesi olduğu bilgisine ulaşan ekipler, yaşadığı evin Gazeller Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi. Adresine baskın yapan ekipler ünlü youtuberı yakalayarak Muğla Adliyesine sevk etti. Adliyede işlemleri tamamlanan Demir ardından cezaevine gönderildi. Olayın duyulmasının ardından takipçileri Youtuber Tayfun Demir'in suçu nedir, neden cezaevine gönderildi araştırmalarına başladı...