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Youtuber Tayfun Demir kimdir? Tayfun Demir'in suçu nedir? Tayfun Demir sincap videosu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Sosyal Medya fenomeni Youtuber Tayfun Demir hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilmişti. Ünlü Youtuber Muğla'da yakanarak cezaevine gönderildi. Kendini öldü göstererek 2007 yılından bu yana nüfus kaydı olmayan Youtuber Tayfun Demir kimdir, suçu nedir araştırılıyor.

Hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Youtuber Tayfun Demir, bu suçlardan kurtulmak için 2007 yılında kendisini öldü göstererek nüfus kayıtlarından sildirmiş. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada sosyal medya hesapları takibe alınan Youtuber Tayfun Demir yakayı ele verdi ve cezaevine gönderildi. Hakkında çıkan haberlerden sonra Youtuber Tayfun Demir kimdir merak eden takipçileri, Youtuber Tayfun Demir'i sincap videosu ile biliyor. İşte Youtuber Tayfun Demir'in hayatı...

YOUTUBER TAYFUN DEMİR'İN SUÇU NEDİR?

Cezaevine gönderilmesiyle bir anda gündem olan Youtuber Tayfun Demir'in nasıl yakalandığı da dikkat çekti. Yapılan araştırmada Demir'in sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı yerlerin Muğla'nın Menteşe ilçesi olduğu bilgisine ulaşan ekipler, yaşadığı evin Gazeller Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi. Adresine baskın yapan ekipler ünlü youtuberı yakalayarak Muğla Adliyesine sevk etti. Adliyede işlemleri tamamlanan Demir ardından cezaevine gönderildi. Olayın duyulmasının ardından takipçileri Youtuber Tayfun Demir'in suçu nedir, neden cezaevine gönderildi araştırmalarına başladı...

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TAYFUN DEMİR NEDEN CEZAEVİNDE?

Sincaplarla çektiği video ile adını sosyal medyada duyura Youtuber Tayfun Demir'in Youtube kanalında 400 binden fazla takipçisi bulunuyor. Youtuber Tayfun Demir'in 2007 yılından bu yana nüfus kaydının olmadığı, kendini öldü göstererek yaşadığı iddia ediliyor.

YOUTUBER TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Youtuber olarak tanıdığımız Tayfun Demir 1982 doğumludur. Hayatına dair çok fazla bilgi paylaşmayan Tayfun Demir, sosyal medya üzerinden hayatımıza girdi. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı sincap videosu ile tanınan Youtuber Tayfun Demir, hayvanseverlerin yakın takibe aldığı bir fenomen haline geldi. Hayvan videoları dışında yardıma muhtaç ve hasta kişilere bağış toplayan Youtuber Tayfun Demir'in; resmi evrakta sahtecilik, organ satışı, dolandırıcılık gibi birçok suçtan 6 ilde arandığı ortaya çıktı. Ülke sınırları içerisinde uzun zamandır aranan Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu. 6 ay süren bir teknik takibin ardından Asayiş Şube ekipleri ve Bilgi Teknolojileri Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

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