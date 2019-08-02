Yozgat 20. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

Yozgat'ta bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, festivallerin insanları bir araya getiren, şehirleri, ilçeleri ve beldeleri hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtan organizasyonlar olduğunu hatırlattı.

Başer, festivalin uluslararası boyut kazandığını ifade ederek, "Belediye başkanımızın ilk festivali olduğu için önümüzdeki dönemlerde bundaki eksiklerimizi de gidermek suretiyle Yozgat'ın şanına yaraşır bir festivali hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivalde sadece müzik yok, şairler var, sanatçılar var, ressamlar, ozanlar var, yemek kültürümüz var. Dolayısıyla bu festivalde şiir var, kültür 0var, edebiyat var, sanat var, sosyal ve kültürel alanlarda Yozgat'a değer katar ne varsa festivalde var." dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de festivallerin birlikte olma, gelenek görenekleri birlikte yaşayıp kaynaşma açısından önemine işaret etti.