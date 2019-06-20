HABER

Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 2 gün önce şiddetli yağan yağmur nedeniyle Yozgat-Ankara-Samsun Karayolundaki beton menfezin çökmesi sonucu tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol, 1 günlük çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.Kırıkkale’nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde 2 gün önce etkili yağan yağmur sonrasında Yozgat-Ankara-Samsun Karayolunun altından geçen beton menfezin çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale’de 2 gün önce şiddetli yağan yağmur nedeniyle Yozgat-Ankara-Samsun Karayolundaki beton menfezin çökmesi sonucu tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol, 1 günlük çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kırıkkale’nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde 2 gün önce etkili yağan yağmur sonrasında Yozgat-Ankara-Samsun Karayolunun altından geçen beton menfezin çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Araçların geçişi ise trafik polisi kontrolünde alternatif yollardan sağlandı.
Selin zarar verdiği bölgede 1 günlük çalışma yapan Karayolları ekipleri, beton menfezi onardı, iş makineleriyle çöken yolda asfalt kaplama yaptı. Daha sonra yapılan yol onarım çalışmalarının ardından Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe açıldı

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Sokakları dans ederek temizliyorSokakları dans ederek temizliyor
Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime Türkiye’yi de etkiliyor’Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime Türkiye’yi de etkiliyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.