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YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Yozgat bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

20.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat bayram namazının saat kaçta kılınacağı bölge halkı tarafından merak edilmeye başlandı. Bayram sabahı camiler dolup taşacak. Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değil. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vacip olarak bilinmektedir. Peki, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini duyurdu.

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Yozgat bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Yozgat bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde kılınacak. Bayram namazı kılmak vacip olara bilinmektedir. Bayram namazı, bayramların (Ramazan ve Kurban bayramları) birinci günü, kuşluk vaktinde kılınmaktadır. Peki, Ardahan'da bayram namazı saat kaçta? İşte 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri...

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yozgat bayram namazı saati 06:27 olarak açıklandı. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

1 namaz

1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2 namaz

2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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