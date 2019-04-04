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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse mazbatasını aldı

AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse mazbatasını aldı.

Köse, mazbatasını almak için Yozgat Adliyesine eşi, çocukları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililerle geldi.

Adliyede düzenlenen törende, Köse'ye mazbatasını Yozgat Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Fatma Ak verdi.

Köse, adliye çıkışında vatandaşlara hitabında,120 gün propaganda süreci geçirdiklerini söyledi.

Parti teşkilatının tüm üyeleriyle birlikte zafere ulaştıklarını ifade eden Köse, "Bugün de 120 günlük propaganda süremizin sonunda milletimizin bize tevdi ettiği mazbatamızı teslim aldık. İnşallah bundan sonra hizmet etme zamanı. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Milletimizin üzerimize yüklediği yükün farkındayız. İnşallah yılmadan, bıkmadan milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıp, terimizin son damlasına kadar Yozgat'ımıza, hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağız." dedi.

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ak parti Celal Köse Mazbata Yozgat

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