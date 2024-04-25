Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası! AK Parti'den Yeniden Refah'a geçmişti... Atatürk videosuyla paylaştı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla üçüncü parti konumuna yükselen, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Yozgat'ta birinci parti çıkarak belediye başkanlığını kazanmıştı.

Kazım Arslan, Yozgat'ta yüzde 36.33 oy olarak belediye başkanı seçilirken, AK Parti'den koltuğu devralmıştı.

T.C. İBARESİ BELEDİYE BİNASINA KONULDU

Seçimlerin ardından icraatlarına başlayan YRP'nin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tabelasına T.C. ibaresini geri koydurdu.

ATATÜRK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Arslan'ın söz konusu anları Atatürk'ün sesinin olduğu bir video ile sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.







