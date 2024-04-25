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  4. Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası! AK Parti'den Yeniden Refah'a geçmişti... Atatürk videosuyla paylaştı

Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası! AK Parti'den Yeniden Refah'a geçmişti... Atatürk videosuyla paylaştı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.04.2024 14:38
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31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Yozgat'ta belediye binasının tabelasına T.C. ibaresi konuldu. YRP'li Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, söz konusu anları anları Atatürk'ün sesinin olduğu bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla üçüncü parti konumuna yükselen, Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Yozgat'ta birinci parti çıkarak belediye başkanlığını kazanmıştı.

Kazım Arslan, Yozgat'ta yüzde 36.33 oy olarak belediye başkanı seçilirken, AK Parti'den koltuğu devralmıştı.

HJGHK

T.C. İBARESİ BELEDİYE BİNASINA KONULDU

Seçimlerin ardından icraatlarına başlayan YRP'nin Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tabelasına T.C. ibaresini geri koydurdu.

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ATATÜRK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Arslan'ın söz konusu anları Atatürk'ün sesinin olduğu bir video ile sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Yeniden Refah Partisi belediye
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