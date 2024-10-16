Yozgat'ın neyi meşhur? Yozgat'ın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Ahşap ve doğal taş işçiliğinin yapıldığı Anadolu şehri Yozgat’tan çeşitli mücevherlerle dekoratif objelerin satın alınması uygundur. Bu şehirden dönmeden önce dokuma, kilim ve havlu işlemeleri gibi ürünlere de göz atılmasında fayda vardır. Yöresel mutfağını desti kebabı, çap çup mantı ve kabak çiçeği dolması gibi lezzetlerin süslediği Yozgat’ın parmak çöreği de oldukça meşhurdur. Şehirde görülmesi gereken rotalara ise Kerkenes Harabeleri, Hitit Heykel Atölyesi ve Yozgat Saat Kulesi gibi önemli yerler örnek verilmelidir.

Yozgat’ın yerel hediyelik seçenekleri

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Alişar Höyüğü gibi antik alanları bünyesinde barındıran Yozgat, yöresel sanatların yapıldığı tarihi bir şehirdir. Geçmişte Hititler, Frigler, Kimerler ve Lidya Krallığı gibi birçok imparatorluğa tanıklık eden Yozgat’tan yerel figürlü dokuma kilimlerin satın alınması uygundur. Bölgeye özgü olan ahşap oyması süsler de dekoratif obje olarak kullanılmaz üzere tercih edilebilir.

Yozgat’ın ünlü seyahat hatıraları arasında ametist taşından yapılan mücevher çeşitleri de yer alır. Bu takılar, şehirdeki yerel pazarlarda ve pasajlardaki dükkanlarda bulunabilir. Ayrıca Yozgat’ın hediyelik seçenekleri renklendiren ürünler arasında havlu işlemeleri de öne çıkar. Bu şehirden dönmeden önce satın alınabilen popüler seyahat hatıralarından biri de toprak malzemeden yapılan testilerle güveçlerdir.

Yozgat mutfağının popüler tarifleri

Yozgat mutfağının çeşitli tahıllar, kuru baklagiller, pirinç, bulgur, tavuk ve bölgede yetişen sebzelerle yapılan tarifler bakımından zengin olduğu söylenmelidir. Bu şehre özgü yöresel lezzetlerin başında gelen desti kebabı; kuşbaşı et, sarımsak, karabiber ve tuz, domates, sivri biberle hazırlanır. Yine Yozgat’la özdeşleşip adını aldığı bitkinin kök kısmı ve çiçeğiyle yapılan çiğdem pilavı da oldukça popüler bir tariftir.

Yozgat denildiği zaman bölgeye özgü olan arabaşı çorbası, gınnıç, sulu köfte gibi lezzetler de ön plana çıkar. Bu tariflere ek olarak şehir mutfağında önemli yer tutan tandır kebabı ve ekşili kabak yemeklerinin de tadına bakılabilir. Yozgat’ın ilgi çekici lezzetleri arasında mısır ve yumurta tatlısı da yer alır. Şehrin yöresel tariflerini detaylı olarak incelemek isteyenlere ise aşağıdaki listeye göz atmaları önerilir:

Yozgat’a özgü parmak çöreği, bölgede yaygın olarak tüketilen hamur işi çeşitlerindendir.

Madımak yemeği ve kabak çiçeği dolması da özellikle sebze yemeklerini seven kişilerin şehir mutfağındaki favori lezzetlerindendir.

Yozgat mutfağını başarılı bir şekilde temsil eden diğer tarifler arasında düğürcük çorbası ve çap çup mantı sıralanır.

Sakala çarpan ve helle adı verilen çorba çeşitleri de bölgede popüler olan yöresel lezzetlerdendir.

İncir uyutması ve Yozgat böreği gibi özgün tarifler de şehirde denenmesi önerilen favori yemeklerden birkaçıdır.

Yozgat’ın turistik gezi noktaları

Parkları, ikonik manzarasıyla meşhur olan tarihi mekanları ve antik alanları ile Yozgat’ta pek çok turistik noktanın keşfedilebildiği söylenmelidir. Bu şehirde mutlaka ziyaret edilmesi önerilen yerler arasında Kazankaya Kanyonu ve Yozgat Çarşı Hamamı yer alır. Söz edilen mekanlara gidildiğinde şehrin hem tarihi hem de doğal dokusu yakından görülebilir. Ayrıca Yozgat Müzesi, Saat Kulesi ve Sarıkaya Kaplıcaları da bu ilde bulunan manevi değeri yüksek yapılar arasındadır.

Şehirde uğranması mümkün olan doğal rotaların başında Yozgat Çamlığı Milli Parkı gelir. Bununla birlikte Davulbaztepe ve Oluközü isimli tabiat parkları da turistlerin favori gezi duraklarından birkaçıdır. Ayrıca Şebekpınarı, Cehirlik, Bozok yaylaları ve Akçakale gibi yerleşim alanlarına giden gezginler bölgenin doğal miraslarını keşfedebilir.

Yozgat’ta yer alan tarihi yapılar ve antik yerler

Köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu şehri Yozgat’ta Çekereksu Hanı, Tek Kemerli Köprü ve Salim Korkmaz Konağı gibi mekanlar incelenebilir. Ayrıca Muteber Divanlıoğlu Konağı ve Hacı Ozan Evi de bölgedeki tarihi yapılar arasındadır. Şehirde Çınçınlı Sultan Hanı, Kemer Köprü ve Çekerek Şehitler Anıtı gibi daha pek çok değerli eser keşfedilebilir. Yozgat’ın tarihi gezi duraklarını çeşitlendiren diğer mekanlar arasında ise Hamidiye Saatli Çeşmesi ve Şefaatli Koşa Köprüsü yer alır.

Yozgat’ın köklü geçmişini incelemek isteyenlerin mutlaka uğradıkları destinasyonlara Sorgun Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi örnek verilebilir. Ayrıca Kerkenes Harabeleri, Tavium Antik Kenti, Akdağmadeni Muşalikalesi de bu kapsamda görülebilen mekanlardandır. Bunlara ek olarak antik gezilere Çeşka Yeraltı Şehri gibi alanlarda devam edilmesi uygundur.

Yozgat’ın kutsal mekanları hangileridir?

Akdağmadeni ve Sorgun Garipler Köyü kiliselerinin görülebildiği Yozgat’ta birçok türbe ve cami de yer alır. Bunlar arasında Çandır Şah Sultan Hatun, Çayıralan Çerkez Bey, Osmanpaşa, Çapanoğulları Aile ve Gedikhasanlı Şakir Efendi türbeleri öne çıkar. Ayrıca Çapanoğlu, Sorgun Salih Paşa ve Akdağmadeni İstanbulluoğlu adı verilen camiler de bölgede konumlanan manevi değeri yüksek yapılardandır. Yine Musa Ağa Camii, Çandır Şahruh Bey ve Şah Necdi mescitleri, Bilal Şahin Külliyesi gibi yapıtlar da şehirdeki popüler dini mekanlardandır.