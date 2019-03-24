HABER

Yozgat merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
“Bilge Türk” dergisi yayın hayatına başladı“Bilge Türk” dergisi yayın hayatına başladı
Van Kedisi Güzellik YarışmasıVan Kedisi Güzellik Yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.