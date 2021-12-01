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  4. Yozgat'ta anne vahşeti! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat'ta anne vahşeti! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

01.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cani babanın yaptıkları Türkiye'yi sarsarken bir vahşet haberi de bugün Yozgat'tan geldi. İddiaya göre Çandır ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki F.B., bir aylık bebeğini sobaya atarak yaktı.

Yozgat'ta anne vahşeti! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Bebeğe vahşet haberi bu kez Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

KOMŞULARINA ANLATMIŞ

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNDA

Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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