Yozgat'ta M.S. 300'lü yıllara ait yer altı şehri bulundu

217 metre uzunluğuna sahip Özler Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı yapılan çalışmalar hakkında Arkeolog Ömer Yılmaz’dan bilgiler aldı.
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