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Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 01:39 | Son Güncelleme

Yozgat’ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın sonucu 5 daire kullanılamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar yanan apartmanı cep telefonu kamerasıyla çekerken bazı vatandaşlar ise zehirlenme tehlikesi atlattı. Çatı katında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden olurken bazı apartman sakinleri de sinir krizi geçirdi.

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesi’nde bulunan Neva Evleri Apartmanı’nın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katında bulunan 5 daireyi kullanılamaz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Yangına ilk müdahale TOMA ile yapıldı. Daha sonra Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 saat süren yangına Sorgun ve Yerköy Belediyesinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.

ZEHİRLENME TEHLİKESİ ATLATTILAR

Bazı vatandaşlar yanan apartmanı cep telefonu kamerasıyla çekerken bazı vatandaşlar ise zehirlenme tehlikesi atlattı. Çatı katında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden olurken bazı apartman sakinleri de sinir krizi geçirdi. Yangın haberini alan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve yetkililer olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Yunus Emre Sarıkaya isimli vatandaş itfaiye aracının havasının bitmesi sonucu olay yerine gelemediğini söyleyerek sitem etti.
Yangını gören bir vatandaş ise. “Yangın çatının makine dairesinde çıkıyor. Oradan çatıya sıçrıyor teraslar aşağıda olduğu için hepsi yanmış. Yaralanan kimse yok can kaybı yok. 5 tane daire vardı terasta hepsi yandı” dedi.

2 saatlik çalışma sonucu yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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