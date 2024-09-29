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  4. Yozgat'ta çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi! 4 kişi yakalandı

Yozgat'ta çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi! 4 kişi yakalandı

29.09.2024 22:10
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çocukları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 cep telefonu, 4 CD ve fişek ele geçirildi.

Yozgat'ta çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi! 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen operasyonda "reşit olmayanla cinsel ilişki, fuhuş, müstehcenlik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlalarından H.G., T.D., R.G. ve F.Ö. isimli 4 çete üyesi gözaltına alındı.

ARAMALARDA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 10 cep telefonu, 4 CD ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmada süren işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat fuhuş
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