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Yozgat'ta çok sayıda köpek kimyasal madde kullanılarak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı: 'Suç duyurusunda bulunuldu'

03.06.2024 23:20
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Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede köpeklerin kimyasal madde kullanılarak öldürüldüğü ve toplu olarak bölgeye atıldığı tespit edildi. Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Yozgat'ta çok sayıda köpek kimyasal madde kullanılarak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı: 'Suç duyurusunda bulunuldu'

Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisini alan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti. Yapılan incelemede 20’nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürülüp, toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.

"BİR VAHŞETE TANIK OLDUK"

İnsan olarak bir vahşete tanık olduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Öğretim görevlisi bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu, biz de olay yerine gittik. Katı atık tesisimize 300 metre mesafede 20’nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenip o bölgeye atıldığını gördük. Bunlar iğne ile zehirlenmişler, köpekler başka bir yerde zehirlenip buraya atılmışlar. Daha kötü olanı da bu ölen köpeklerin yavruları vardı, 30’un üzerinde yavru köpek vardı o bölgede. Onlar da perişan haldeydi. Görevli arkadaşlarla yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri belediyemizin barınağına getirerek bakımlarını yaptık” dedi.

"BÖYLE BİR VAHŞETİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Zehirlenerek öldürülen köpeklerin belediye ekiplerince gömüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, “Ölmüş köpekler sağlık açısından da sorun oluşturmaya ve kokmaya başlamıştı. Onları da orada büyük bir çukur açarak gömdük. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak bir tarafı da olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. Biz üzerimize düşen insanlık görevini yapacağız, bu canlılara merhametle yaklaşacağız. Bu yavruların da hepsinin bakımını ve beslenmesini biz yapacağız” şeklinde konuştu.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI! SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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