HABER
  4. Yozgat'ta ele geçirildi! Osmanlı ve Doğu Roma dönemine ait...

Yozgat'ta ele geçirildi! Osmanlı ve Doğu Roma dönemine ait...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ta ele geçirildi! Osmanlı ve Doğu Roma dönemine ait...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Osmanlı ve Doğu Roma Dönemine ait 1 adet metal yuvarlak kalkan, 23 adet sikke, 1 adet mühür, 1 adet yüzük halka, 2 adet metal hac, 2 adet süs eşyası ve 1 adet kapı çanı olmak üzere toplam 31 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli S.K. hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktıYüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı
Ayşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demişAyşe Tuba'yı öldürmeden önce 'Satır aldım, tuzağa düşürüp, kafasını keseceğim' demiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Akdağmadeni tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler! Taksisine aldığı müşteriye "Kendime satır aldım, kafasını keseceğim" demiş

Kan donduran sözler: Kendime satır aldım, kafasını keseceğim

Evinin balkonunda mangal yapacaktı, bomba gibi patladı!

Evinin balkonunda mangal yapacaktı, bomba gibi patladı!

Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı

Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını rehin aldı

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.