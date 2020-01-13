Yozgat'ta ele geçirildi! Osmanlı ve Doğu Roma dönemine ait...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde ihbar üzerine takibe aldıkları otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Osmanlı ve Doğu Roma Dönemine ait 1 adet metal yuvarlak kalkan, 23 adet sikke, 1 adet mühür, 1 adet yüzük halka, 2 adet metal hac, 2 adet süs eşyası ve 1 adet kapı çanı olmak üzere toplam 31 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli S.K. hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)

