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Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

15.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece yarısı Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkisinde meydana geldi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Mahmut Atıcı (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip ters döndü. Kazada sürücü Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bulunan meslektaşı Murat Dağhan (26) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Dağhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mesai dışında geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 2 polis memuru için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

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(DHA)

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