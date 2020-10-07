HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yozgat'ta feci kaza! 2 yük treni çarpıştı: Yaralılar var

Yozgat'ta feci kaza! 2 yük treni çarpıştı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 20:23 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarında yük trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist yaralandı. Demiryolu hattı ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta feci kaza! 2 yük treni çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sularında Yerköy ilçesi Kördeve köyü yakınları Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi.

Kayseri yönüne giden 22030 sayılı kuru yük treni, makas değişimi için yavaşlayan 22022 sayılı akaryakıt yüklü trene arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 22030 sayılı trenin makinistleri B.D. ile İ.E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ikk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle, tren yolu hattı ulaşıma kapandı.

VALİ POLAT KAZA YERİNE GELDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların durumuyla ilgili olarak Vali Polat, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer 2 arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şu an kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, demiryolu hattının da sabah saatlerinde tekrar ulasıma açılacağı belirtildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladıTartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman?Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Hava bir anda kapandı! Antalya'da toz fırtınası
Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu
Fuhuş operasyonu: Gözaltılar var
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Son dakika! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.