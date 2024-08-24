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  4. Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

24.08.2024 18:04
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyü yolunda meydana geldi. H.B. (31) yönetimindeki otomobil ile M.K. (51) idaresindeki diğer bir otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi.

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Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B.’nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü ile araçlardaki 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslar ile Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.K. (70) ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat
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