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  4. Yozgat'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı

Yozgat'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı

15.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, Yozgat Valiliği de kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Yozgat'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır." bilgisi verildi.

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AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat yolcu otobüsü kaza
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