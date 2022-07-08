Sağlık ekibi geç geldi gerginlik tırmandı! Doktordan tepki: Benim şehidim var, ben milletvekili yeğeniyim

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da bulunduğu ortamda yaralı valilik çalışanına müdahale ederken emniyet görevlilerini milletvekili yeğeni olmakta tehdit edip tartışan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan valilik personeli için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendiği sırada sağlık ekibinin olay yerine geç gelmesi ve hastaya geç müdahale etmesi nedeniyle sağlık çalışanları ile olay yerindekiler arasında gerginlik yaşandı.

BENİM ŞEHİDİM VAR, BEN MİLLETVEKİLİ YEĞENİYİM

Bu sırada Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde görev yapan Doktor Şerife Aysila Arık’ın eldivenlerini çıkarıp yere atarak herkesin duyacağı şekilde “Ne oldu, her gün bir doktor ölüyor, benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz. Ben milletvekili yeğeniyim' diye bağırdığı iddia edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Olayın ardından Doktor Arık’ın yaralıya müdahale ettiği görülmüş ve ilgili daha sonra sosyal medya hesabından iteklendiğine dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Adı geçenin sosyal medya hesabından ileri sürdüğü iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı ve idari soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılarak Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen valilik personeli Özkan Yüksel’in tedavisini yakından takip eden Vali Ziya Polat’ta Özkan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(İHA)

