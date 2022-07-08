HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sağlık ekibi geç geldi gerginlik tırmandı! Doktordan tepki: Benim şehidim var, ben milletvekili yeğeniyim

Sağlık ekibi geç geldi gerginlik tırmandı! Doktordan tepki: Benim şehidim var, ben milletvekili yeğeniyim

08.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yaşanan olayda Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da yer aldığı programda görevli valilik çalışanı Özkan Yüksel, fotoğraf çektiği sırada düşerek yaralanması sonucu sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak ekiplerin geç gelmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Doktor Şerife Aysila Arık'ın ''Ne oldu, her gün bir doktor ölüyor, benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz. Ben milletvekili yeğeniyim'' diye bağırdığı iddia edildi. Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sağlık ekibi geç geldi gerginlik tırmandı! Doktordan tepki: Benim şehidim var, ben milletvekili yeğeniyim

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da bulunduğu ortamda yaralı valilik çalışanına müdahale ederken emniyet görevlilerini milletvekili yeğeni olmakta tehdit edip tartışan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ağır yaralanan valilik personeli için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendiği sırada sağlık ekibinin olay yerine geç gelmesi ve hastaya geç müdahale etmesi nedeniyle sağlık çalışanları ile olay yerindekiler arasında gerginlik yaşandı.

BENİM ŞEHİDİM VAR, BEN MİLLETVEKİLİ YEĞENİYİM

Bu sırada Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde görev yapan Doktor Şerife Aysila Arık’ın eldivenlerini çıkarıp yere atarak herkesin duyacağı şekilde “Ne oldu, her gün bir doktor ölüyor, benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz. Ben milletvekili yeğeniyim' diye bağırdığı iddia edildi.

AW664440_01

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Olayın ardından Doktor Arık’ın yaralıya müdahale ettiği görülmüş ve ilgili daha sonra sosyal medya hesabından iteklendiğine dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Adı geçenin sosyal medya hesabından ileri sürdüğü iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı ve idari soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılarak Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen valilik personeli Özkan Yüksel’in tedavisini yakından takip eden Vali Ziya Polat’ta Özkan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir annenin yürekleri yakan feryadı! Akşam doğum gününü kutlamıştıBir annenin yürekleri yakan feryadı! Akşam doğum gününü kutlamıştı
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.