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  4. Yozgat'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Yozgat'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

28.01.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeyken bir çekiciye arkadan çarptı. Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Çekici sürücüsünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yozgat'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A.B. idaresindeki otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat
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