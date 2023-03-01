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  4. Yozgat'ta şap hastalığı alarmı: Canlı hayvan pazarları kapatıldı!

Yozgat'ta şap hastalığı alarmı: Canlı hayvan pazarları kapatıldı!

01.03.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarının, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerdeki şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.

Yozgat'ta şap hastalığı alarmı: Canlı hayvan pazarları kapatıldı!

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının çevre illerde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ilkbahar şap aşılama kampanyasının başlatıldığı anımsatılan açıklamada, çevre illerdeki hastalık çıkışı da göz önünde tutularak büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama çalışmaları konusunda tüm yetiştiricilerin hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Şap hastalığı

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