Yozgat'ta tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 11 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa'dan tarım işlerinde çalışmak için geldikleri ilçede, Zaimgeçidi Köyü'nün yakınlarına yerleşen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 11 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, 5 av tüfeği, 1 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirdi.

(AA)

