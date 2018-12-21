HABER

Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 08:56 | Son Güncelleme

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yozgat yönüne giden Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

20181221_2_34047653_40074938_Web

20181221_2_34047653_40074942_Web

20181221_2_34047653_40074941_Web

20181221_2_34047653_40074940_Web

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!
Trump: Savunma Bakanı Mattis Şubat sonunda emekli olacakTrump: Savunma Bakanı Mattis Şubat sonunda emekli olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yozgat yolcu otobüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Herkes adam olacak düzgün araba kullanacak firmalar köpek calıstırır gibi şoför çalıştırmayacak
yoksa yine mi metro ??
Daha 2 gün öncede Polatlı Ankara arasında devrilmişti.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedanur Güzel davasında yeni gelişme!

Sedanur davasında yeni gelişme!

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

Ankara-Eskişehir hattında tren kazası son anda önlendi!

Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.