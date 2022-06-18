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Yozgat'ta yük treninin vagonu devrildi! Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

18.06.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta, yük treni vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu Ankara- Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı. Otobüslerle Kayseri'ye getirilen Ankara-Diyarbakır seferi yolcuları, ek seferler ile gidecekleri kentlere gönderildi.

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrildi! Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara-Kayseri demir yolunda bir süre bekleyen Ankara-Diyarbakır seferi yolcuları, otobüslerle Kayseri'ye getirildi.

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.

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YOZGAT VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

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Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri Tren Garı'na getirildi.

Yolcular buradan Diyarbakır'a hareket eden trenle yola devam etti.

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Yolculardan Kenan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı saatten itibaren tüm yetkililerin seferber olduğunu söyledi. Yolcu Gülperi Telan da yolculuk sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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