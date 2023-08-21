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Yozgat'taki otobüs kazasında yürek yakan detay: Arabasını satıp ev almış! Uçak bileti de bulamayınca...

21.08.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan katliam gibi kazada kahreden detaylar ortaya çıktı. Kazada ölen Hakan Hasgül'ün tatile gittiği Sivas’ta aracını sattığı için dönüşte otobüse bindiği öğrenildi. Yakınları Hasgül'ün uçak bileti bulamadığı için otobüse bindiğini, aracını ev almak için sattığını ve satın aldıkları eve gidip boya badana yaptırmayı plandıklarını anlattı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

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19 YARALIDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sorgun ve Yozgat'taki hastanelerdeki morglara konulan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarınca teslim alınan cenazeler, Sivas ve İstanbul'a götürüldü.

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ARABAYI SATIP EV ALMIŞ

Cenazeleri İstanbul'a gönderilen Hakan, Züleyha ve Eymen Kadir Hasgül'ün yakınlarından Doğan Hasgül, yaptığı açıklamada, Hakan Hasgül'ün eşi ve çocuklarıyla 22 gündür Sivas'ta bulunduğunu belirterek, "Arabası vardı, onu sattı ev aldı otobüsle dönüyordu. Rahmetli oldular, tapuyu yeni aldılar. Evine gidiyordu, boya badana yaptıracaktı ama nasip olmadı. 3 çocuğundan biri öldü, birisi yoğun bakımda, diğer çocuğunun da hayati tehlikesi yok diyorlar." dedi.

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1 BUÇUK YIL ÖNCE ÖLEN BABASININ YANINDA MEZAR SATIN ALMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün komşusu da acısını dile getirdi. Hasgül’ün Sivas’a kendi aracıyla gittiği orada ev almak için aracını sattığı otobüsle dönerken kazada eşi Züleyha Hasgül ve küçük çocuğu Eymen Kadir Hasgül’le birlikte öldüğü öğrenildi. Hakan Hasgül’ün aynı otobüste olan 2 çocuğunun ise tedavilerine devam ediliyor. Hakan Hasgül’ün 1 buçuk yıl önce ölen babasının yanında Kayabaşı’nda mezar satın aldığı da öğrenildi.

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"ARABASINI SATIP EV ALIYOR, İSTANBUL DÖNÜŞÜNDE UÇAK BİLETİ DE BULAMADIĞI İÇİN OTOBÜSLE DÖNÜYOR"

Hasgül ailesinin komşusu Mehmet Özbek kazayı haberlerden öğrendiğini ifade ederek, “Kazayı haber kanallarından öğrendik. Öğrendikten sonra çok üzüldük. Çok değerli bir arkadaşımız komşumuzdur Hakan. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Kendi özel arabasıyla gidiyor. Orada arabasını satıp 2 katlı ev alıyor. İstanbul dönüşünde uçak bileti de bulamadığı için otobüsle dönüyor. Ben Diyarbakırlıyım kendisi de Sivaslıydı. İstanbul’a geldiğimizden beri kapı komşumdu. 2 aile gibiydik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yıllarca beraber çalıştık. Benim 2 kardeşim vardı onlar da kaza da vefat ettiler onlarla da beraber çalışıyorlardı. Hatta 1 ay önce düğünüme geldiğinde trafik kazasında ölen ‘Nuri ile Mustafa’yı unutmuyorum çok özledim’ demişti” dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

VALİ ÖZKAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Özkan, hastane çıkışında gazetecilere, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz." dedi.

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Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek." (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat

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