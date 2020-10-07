Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesi Karanlıkdere mevki, Kördeve köyü yakınlarında meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri’den gelen 22030 sayılı kuru yük treni, Ankara’dan gelen 22022 sayılı akaryakıt trenine Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile trende sıkışan makinistlerden B.D. ile İ.E. yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat ise Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları yetkililerinden bilgi aldı. Yaralıların durumu hakkında bilgi veren Vali Polat, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. İki önde iki arkada. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer iki arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şuan kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

