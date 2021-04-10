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Yozgat ve Zonguldak iftar saatleri | Yozgat ve Zonguldak'ta sahur kaçta?

10.04.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında 13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında Yozgat ve Zonguldak sahur, iftar ve imsak saatleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yozgat ve Zonguldak imsakiye 2021 belli oldu. İşte, sahur, iftar ve imsak saatleri...

Yozgat ve Zonguldak iftar saatleri | Yozgat ve Zonguldak'ta sahur kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, illerin 2021 Ramazan imsakiyesi paylaşıldı. Bu yıl 13 Nisan'a denk gelen Ramazan ayında ibadetler ve dinin gereklilikleri yerine getirilecek. İşte, Yozgat ve Zonguldak sahur, iftar, imsak vakitleri 2021...

YOZGAT İMSAKİYE 2021

13.04.2021 Salı 04:27 05:55 12:42 16:23 19:19 20:42
14.04.2021 Çarşamba 04:25 05:54 12:42 16:23 19:20 20:43
15.04.2021 Perşembe 04:23 05:52 12:42 16:23 19:21 20:44
16.04.2021 Cuma 04:21 05:51 12:41 16:24 19:22 20:45
17.04.2021 Cumartesi 04:19 05:49 12:41 16:24 19:23 20:47
18.04.2021 Pazar 04:18 05:48 12:41 16:24 19:24 20:48
19.04.2021 Pazartesi 04:16 05:46 12:41 16:24 19:25 20:49
20.04.2021 Salı 04:14 05:45 12:40 16:25 19:26 20:51
21.04.2021 Çarşamba 04:12 05:44 12:40 16:25 19:27 20:52
22.04.2021 Perşembe 04:10 05:42 12:40 16:25 19:28 20:53
23.04.2021 Cuma 04:09 05:41 12:40 16:26 19:29 20:55
24.04.2021 Cumartesi 04:07 05:39 12:40 16:26 19:30 20:56
25.04.2021 Pazar 04:05 05:38 12:40 16:26 19:31 20:58
26.04.2021 Pazartesi 04:03 05:37 12:39 16:26 19:32 20:59
27.04.2021 Salı 04:02 05:35 12:39 16:27 19:33 21:00
28.04.2021 Çarşamba 04:00 05:34 12:39 16:27 19:34 21:02
29.04.2021 Perşembe 03:58 05:33 12:39 16:27 19:35 21:03
30.04.2021 Cuma 03:56 05:32 12:39 16:27 19:36 21:05
01.05.2021 Cumartesi 03:55 05:30 12:39 16:28 19:37 21:06
02.05.2021 Pazar 03:53 05:29 12:39 16:28 19:38 21:07
03.05.2021 Pazartesi 03:51 05:28 12:38 16:28 19:39 21:09
04.05.2021 Salı 03:50 05:27 12:38 16:28 19:40 21:10
05.05.2021 Çarşamba 03:48 05:26 12:38 16:29 19:41 21:12
06.05.2021 Perşembe 03:46 05:24 12:38 16:29 19:42 21:13
07.05.2021 Cuma 03:45 05:23 12:38 16:29 19:43 21:14
08.05.2021 Cumartesi 03:43 05:22 12:38 16:29 19:44 21:16

ZONGULDAK İMSAKİYE 2021

13.04.2021 Salı 04:38 06:10 12:58 16:40 19:37 21:03
14.04.2021 Çarşamba 04:36 06:08 12:58 16:40 19:39 21:04
15.04.2021 Perşembe 04:34 06:06 12:58 16:41 19:40 21:06
16.04.2021 Cuma 04:32 06:05 12:58 16:41 19:41 21:07
17.04.2021 Cumartesi 04:30 06:03 12:58 16:42 19:42 21:09
18.04.2021 Pazar 04:28 06:02 12:57 16:42 19:43 21:10
19.04.2021 Pazartesi 04:26 06:00 12:57 16:42 19:44 21:12
20.04.2021 Salı 04:24 05:59 12:57 16:43 19:45 21:13
21.04.2021 Çarşamba 04:22 05:57 12:57 16:43 19:46 21:15
22.04.2021 Perşembe 04:20 05:56 12:56 16:43 19:47 21:16
23.04.2021 Cuma 04:18 05:54 12:56 16:44 19:48 21:18
24.04.2021 Cumartesi 04:16 05:53 12:56 16:44 19:49 21:19
25.04.2021 Pazar 04:15 05:51 12:56 16:44 19:50 21:21
26.04.2021 Pazartesi 04:13 05:50 12:56 16:44 19:52 21:22
27.04.2021 Salı 04:11 05:49 12:56 16:45 19:53 21:24
28.04.2021 Çarşamba 04:09 05:47 12:55 16:45 19:54 21:25
29.04.2021 Perşembe 04:07 05:46 12:55 16:45 19:55 21:27
30.04.2021 Cuma 04:05 05:45 12:55 16:46 19:56 21:28
01.05.2021 Cumartesi 04:03 05:43 12:55 16:46 19:57 21:30
02.05.2021 Pazar 04:01 05:42 12:55 16:46 19:58 21:31
03.05.2021 Pazartesi 04:00 05:41 12:55 16:47 19:59 21:33
04.05.2021 Salı 03:58 05:39 12:55 16:47 20:00 21:34
05.05.2021 Çarşamba 03:56 05:38 12:55 16:47 20:01 21:36
06.05.2021 Perşembe 03:54 05:37 12:55 16:48 20:02 21:38
07.05.2021 Cuma 03:52 05:36 12:54 16:48 20:03 21:39
08.05.2021 Cumartesi 03:51 05:35 12:54 16:48 20:04 21:41

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