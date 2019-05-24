HABER

Yozgat'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

YOZGAT, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün şhit olduğu haberini, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğlunun acı haberini alan 5 çocuk annesi Güllü Köklü, gözyaşlarına boğuldu. Eşini 12 yıl önce kaybeden Güllü Köklü'yü, diğer aile bireyleri teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 yıl önce göreve başlayan şehit Mehmet Köklü'nün baba evinin balkonuna ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. ehidin cenazesinin, yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Yozgat'a şehit ateşi düştüYozgat'a şehit ateşi düştü
Balkondan düşen 2 yaşındaki Mustafa ağır yaralandıBalkondan düşen 2 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.