Yozgatlı beşiz kardeşler karne heyecanı yaşadı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin, 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz çocukları, karne heyecanı yaşadı.

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında prematüre dünyaya gelen beşiz çocukları karne sevinci yaşadı. Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz kardeşler, Zeynep Muteber, Yunus Kerem, Davut Ege, Muhammed Emin ve Ömer Faruk karnelerini sınıf öğretmenleri Mesut Şafak’tan aldı. Babaları ile karne almaya okula gelen beşiz kardeşler, ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşadı.

Ailece çocuklarının birinci sınıfı başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren baba İbrahim Bulut yaptığı açıklamada, “Çocuklarım ile eğitim yılı boyunca tek tek ilgilendim. Vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını çok şükür aldık. Çocuklarımızın hepsi de okuma ve yazmalarında gayet başarılı oldu. Öğretmenlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Mesut Şafak ise sınıfında beşiz öğrencilerine eğitim vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şafak, "Başarılı bir eğitim süreci geçirdik. Öğrencilerimizin hepsi de okuma yazmayı öğrendi. İnşallah ikinci sınıfta daha güzel çalışmalarla başarılı eğitimlerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Karne heyecanı yaşayan beşizler tören sonrası sınıf arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



