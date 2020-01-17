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  4. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de dünyaya gelen beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, Zeynep Muhteber, Muhammed Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Davut Ege karnelerini anneleri Özlem Bulut ve ağabeyleri Efe ile aldı.

Beşizlere karnelerini 2/A sınıfında düzenlenen törende Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın verdi.

Kaplay, yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Anne Bulut, AA muhabirine, çocuklarının karne heyecanına ortak olduğunu ifade ederek, "Zorlu bir yılın ilk yarısını geride bıraktık. Tüm öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karnelerini alan beşizler sınıfta arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Beşizler Karne Yozgat

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