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Yozgatlı imamdan kahkahaya boğan anons

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

Yozgat'ta cami hoparlöründen anons yapan cami imamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yozgat'ta bir köylünün çalınan traktör romörku anonsunu kendine has şivesiyle cami hoparlöründen yapan imam sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat sosyal medya anons İmam

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