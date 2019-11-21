HABER

Yozgatlı kaporta ustası kendi imkanlarıyla ‘Formula 1’ aracı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Fahri Taşkan isimli kaporta ustası çocukluktan beri ‘Formula 1’ aracına sahip olmanın hayalini kuruyordu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Fahri Taşkan isimli kaporta ustası çocukluktan beri ‘Formula 1’ aracına sahip olmanın hayalini kuruyordu. Hayalini gerçekleştirmek için atölyesinde kolları sıvayan Taşkan, hurda parçaları toplayarak gerçeğini aratmayan ‘Formula 1’ aracı yaptı.
Sorgun’da ‘Formula 1’ tutkunu kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil, traktör parçaları ve inşaat profillerinden oluşan ‘Formula 1’ aracı yaptı. Hurda parçalarla gerçeğini aratmayan ‘Formula 1’ aracı yapan Taşkan, araca da ‘Formula 66’ adını koydu. Çok sevdiği ‘Formula 1’ aracını alacak gücü olmadığı için hurda parçalarla kendi aracını yapan Taşkan, en büyük hayalinin ‘Formula 1’ yarışlarını canlı izlemek olduğunu söyledi.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği ‘Formula 66’ yarış aracı 4 ay gibi bir sürede tamamlanırken araç 9 bin liraya mal oldu. ‘Formula 66’ yarış aracı hız parkurunda ise 180 kilometre hıza ulaşıyor.
Kendi imkanlarıyla hurda malzemelerle gerçeği aratmayan ‘Formula 1’yarış aracı yapan kaporta ustası Fahri Taşkan, “Ben kaporta ustasıyım. Benim çocukluğumdan beri hayalimdi bu aracı yapmak. Bunların ben büyük tutkunuyum. Bunları ben maddi imkanlarla elde edemeyeceğim için ben de imalatını yapmak istedim. Bu araca 4 ay zaman harcadıktan sonra ortaya çıkartabildim. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız bir araç. Aracın dış kaporta aksamını bakalit, alt şaselerini çelik, çatı profillerinden debriyaj fren sistemi traktör sisteminden, arka motor da eksi hurda araçların parçalarından toparladık. Aracımız benzinle çalışıyor. Hız parkurlarında denediğimiz de 180 kilometre hıza ulaşıyor. Halkın araca büyük bir ilgisi var. Buraya gelen herkes fotoğraf çekiniyor binip gezmek turlamak istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendi yerli otomobilimiz diye söyledi. Ben bu otomobili yapabildim. Devletimizin desteğiyle daha iyilerini yapabilirim. Cumhurbaşkanımızı iş yerimize aracımızı görmeye çay içmeye bekliyorum” dedi.
Formula 1 yarışlarını canlı olarak izlemek istediğini de anlatan Taşkan, “Bu aracı 4 ayda yaptım 9 bin TL’ye masraf ettik. Bu araç garajımızda duruyor. Canımız istediği zaman çıkarıyoruz ama trafik olduğu yerde çıkartmıyoruz. Trafiğe kapalı yerlerde kullanıyoruz. Formula 1 yarışlarını izlemeyi çok istiyorum. Bu araçların tutkunuyum ama hiç canlı izleme imkanım olmadı canlı izlemeyi çok isterim. Yarışlarına gidip göremediğim binemediğim için kendi imkânlarımla bu aracı tasarlayıp yaptım. Tamamen yerli malı ve adını da ‘Formula 66’ ismini koydum. Vatandaşın çok büyük ilgisi var. Fotoğraf çekinip beni tebrik eden çok insan var” şeklinde konuştu.
Aracı görüp fotoğraf çektiren vatandaşlar ise, “Araç uzun zamandır ilgimi çekiyordu, gelip görmek istedim. Gayet başarılı bir proje. Ustamızın eline sağlık çok güzel olmuş. Daha önce hiç görmedim. Bize ve halkımıza böyle bir güzelliği gösterdi. Gelip görmek hatıra fotoğrafı çekinmek istedik. İlgimizi çekti gerçeğine bire bir benziyor, biraz donanım olarak farklılıklar var. İnşallah daha iyi yerlere gelir” ifadelerini kullandı.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Bu tatlı için sıraya giriyorlarBu tatlı için sıraya giriyorlar
Polisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendiPolisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

ABD'li turist ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

Rize'de vahşet! Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar

Vahşet! Öldürüp ayağından astılar

'Ölüü' yazan duvarın önünde ölü bulundu

Cesedi burada bulundu

Yunan askerleri 'darp etti' iddiası! Sınırda bulundular

Yine aynı görüntü! Sınırda bulundular

Son dakika! İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.