Yozgat’ta 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Yozgat’ta 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Modern teknolojinin ürünü olan tarım makinaları, sulama sistemleri, organik gıda ürünleri ve hayvancılığa dair yenilikler Yozgat 10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kent Park fuar alanında açıldı. Fuarda tarım aletleri ve gıda alanında üretim yapan yaklaşık 200 firma tarım ve hayvancılığa dair birçok ürünü sergileme imkanı buldu. Tarım ve hayvancılık üzerine alet ve ekipmanların ağırlıklı olarak sergilendiği fuarda teknolojik donanımlara sahip beygir gücü yüksek traktörler vatandaşların ilgisini çekti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yöresel gıda ürünleri de fuarda satışa sunuldu ve tanıtımları yapıldı. Tarım fuarının kapıları ziyaretçilerine 5 gün açık olacak.

10. Tarım Fuarının açılışına, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.