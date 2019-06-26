HABER

Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

YOZGAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yerköy ilçesinde durdurulan kamyonette 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yerköy ilçesinde durdurulan kamyonette 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak akaryakıt geleceği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın Yerliköy ilçesinde, M.A. kontrolündeki kamyonda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, ilçeye bağlı Sarıyaprak köyü yakınlarında kamyonu durdurdu. Yapılan aramada, birer tonluk plastik tanklar içinde toplam 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınana M.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yozgat'ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Alanya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaAlanya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralıOtomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.