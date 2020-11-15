HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yozgat’ta 2 polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Yozgat’ta 2 polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

15.11.2020 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti.Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan, görev sonrası özel araçları ile ikametlerine seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybetti.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan, görev sonrası özel araçları ile ikametlerine seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Mahmut Atıcı’nın (27) kullandığı otomobil, Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi. Polis memuru Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Murat Dağhan (26) da kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatlarını kaybeden polis memurları için bugün saat 14.00’te Yozgat Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

2 polis memuru hayatını kaybetti

Kritik uyarı geldi! 'Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır'

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Koronavirüs aşısıyla ilgili dünyaya umut olan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni haber

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz geldi

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme! İtiraz ettiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.